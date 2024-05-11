Алексей Васильевич 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Кузминична

Упоминание
1767
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Ксения Кузминична

Смерть
Неизвестно

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