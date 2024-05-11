Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Кузминична
Упоминание
1767
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Ксения Кузминична
Смерть
Неизвестно