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Пелагея Матвеева

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Место рождения

Прудно, Ступино, Московская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Матвей Андреев

Мать: не указана

Прудно, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Мухина Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич

Рождение ребёнка
17.07.1888

Сын: Мухин Илья Егорович

Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич

Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Николай Егорович

Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Егор Савельевич

Смерть
Неизвестно
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