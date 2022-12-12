Пелагея Матвеева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Матвей Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Мухина Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич
Рождение ребёнка
17.07.1888
Сын: Мухин Илья Егорович
Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич
Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Егор Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно