Говорухина Ефросинья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина Ефросинья Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Говорухин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Говорухина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Говорухин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Говорухин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Говорухин Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Иван Филатович?

Смерть
Неизвестно
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