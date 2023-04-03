Говорухина Ефросинья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Говорухин Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Говорухина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Говорухин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Говорухин Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Говорухин Иван Филатович?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно