- Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.

Дочь: Лебедева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: - Иван Никанорович

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Дмитриевская церковь села Палома МК 56-13-47 стр.347-348 (Рождение №-ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Иван Никанорович

Смерть
Неизвестно
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