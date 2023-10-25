- Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.
Дочь: Лебедева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: - Иван Никанорович
Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Дмитриевская церковь села Палома МК 56-13-47 стр.347-348 (Рождение №-ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Иван Никанорович
Смерть
Неизвестно