Тюхтина (Панарина) Анна Захаровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1920
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920
Отец: Панарин Захар Николаевич
Мать: Панарина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
22.04.1943
Дочь: Жданова Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Тюхтин Трофим Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Трофимовна
Отец ребёнка: Тюхтин Трофим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2000