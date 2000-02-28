Тюхтина (Панарина) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтина (Панарина) Анна Захаровна

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.02.1920

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920

Отец: Панарин Захар Николаевич

Мать: Панарина Ирина Егоровна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.04.1943

Дочь: Жданова Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Тюхтин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Трофимовна

Отец ребёнка: Тюхтин Трофим Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтин Трофим Никитич

Смерть
28.02.2000
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