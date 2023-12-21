Скарина (Жгун) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.
Дочь: Скарина Агриппина Панкратьевна
Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.
Сын: Скарин Антон Панкратьевич
Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Скарина Фёкла Панкратьевна
Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович
Смерть
Неизвестно