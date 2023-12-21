Скарина (Жгун) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарина (Жгун) Екатерина Филипповна

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарин Панкратий Сидорович

Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.

Дочь: Скарина Агриппина Панкратьевна

Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.

Сын: Скарин Аким Панкратьевич

Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.

Сын: Скарин Антон Панкратьевич

Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Скарина Фёкла Панкратьевна

Отец ребёнка: Скарин Панкратий Сидорович

Колесниково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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