Веселкин Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти21.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1934
Сын: Веселкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Веселкина Анна Прокопьевна
Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1987