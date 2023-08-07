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Веселкин Владимир Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

21.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1934

Сын: Веселкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Веселкина Анна Прокопьевна

Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселкина Анна Прокопьевна

Смерть
21.11.1987
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