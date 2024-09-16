(Райтенбах) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.2000
Дочь: (Райтенбах) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович
Рождение ребёнка
09.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович