Лобачев Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачев Пётр Николаевич

Лобачев Пётр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2015 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2015 ст.

Отец: Лобачев Николай Владимирович

Мать: Рубашова Дарья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close