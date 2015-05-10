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Лобачев Пётр Николаевич
Лобачев Пётр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2015 ст.
Пол
Мужской
Отец
Лобачев Николай Владимирович
1988 г.р.
Мать
Рубашова Дарья Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2015 ст.
Отец:
Лобачев Николай Владимирович
Мать:
Рубашова Дарья Александровна
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