Нигматуллин Айзятулла
Место рожденияс.Какерли Старые, Ново-Какерлинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1906
Сын: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса
Смерть
Неизвестно