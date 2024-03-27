Нигматуллин Айзятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллин Айзятулла

Нигматуллин Айзятулла

Место рождения

с.Какерли Старые, Ново-Какерлинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Рождение ребёнка
30.07.1906

Сын: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Мать ребёнка: (Хуснутдинова) Фахриниса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.