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Латаев Прокопий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Латаев Иван Григорьевич

Мать: Латаева Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
22.11.1907

Жена: Латаева Марфа Степановна

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Латаев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Латаева Марфа Степановна

Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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