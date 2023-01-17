Латаев Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
22.11.1907
Жена: Латаева Марфа Степановна
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1914
Сын: Латаев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Латаева Марфа Степановна
Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно