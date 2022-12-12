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Кузнецов Иван Владимирович
Кузнецов Иван Владимирович
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Место рождения
Жуковский
, Жуковский, Московская область
Дата рождения
22.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Владимир Иванович
1951 г.р.
Мать
Кузнецова Елена Михайловна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985
Отец:
Кузнецов Владимир Иванович
Мать:
Кузнецова Елена Михайловна
Жуковский
, Жуковский, Московская область
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