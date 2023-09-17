Трифонова внучка декабриста учительница
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1919
Сын: Трифонов Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Трифонов Илья Митрофанович
Юдино, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трифонова Евдокия (Дуся)
Отец ребёнка: Трифонов Илья Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924