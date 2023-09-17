Трифонова внучка декабриста учительница — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова внучка декабриста учительница

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1919

Сын: Трифонов Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Трифонов Илья Митрофанович

Юдино, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трифонова Евдокия (Дуся)

Отец ребёнка: Трифонов Илья Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Илья Митрофанович

Смерть
1924
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