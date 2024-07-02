Маркичев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаркичев Михаил

Маркичев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1729 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Маркичев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Маркичев Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Маркичев Роман

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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