Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович
Место рождения
Дата рождения22.01.1904
Дата смерти26.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Место жительства
По 1918
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1925
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1926
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1932
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1938 по 1941
Клин, Клин, Московская область
Смерть
26.10.1941
близ с. Лепляво, Черкасская область РСФСР