Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

22.01.1904

Дата смерти

26.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Льгов, город Льгов, Курская область
Место жительства
С 1904
Льгов, город Льгов, Курская область
Место жительства
По 1918
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1925
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1926
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1932
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1938 по 1941
Клин, Клин, Московская область
Смерть
26.10.1941
близ с. Лепляво, Черкасская область РСФСР
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