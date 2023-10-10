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Йадав (Короткова) Александра Андреевна
Йадав (Короткова) Александра Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.?.1982
Пол
Женский
Отец
Коротков Андрей Борисович
Мать
Короткова Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
NB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1982
Отец:
Коротков Андрей Борисович
Мать:
Короткова Надежда
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