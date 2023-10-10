Йадав (Короткова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йадав (Короткова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.?.1982

Пол

Женский

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1982

Отец: Коротков Андрей Борисович

Мать: Короткова Надежда

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