Карпова (Меньшуткина) Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смерти21.01.1857 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Меньшуткин Яков Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Ефим Осипович
Бракосочетание
22.10.1817 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1828 ст.
Дочь: Сухлаева (Карпова) Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Карпов Ефим Осипович
Кичигинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
21.01.1857 ст.