Карпова (Меньшуткина) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Меньшуткина) Варвара Яковлевна

Место рождения

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

21.01.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Меньшуткин Яков Тимофеевич

Мать: не указана

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Ефим Осипович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
22.10.1817 ст.

Муж: не указан

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1828 ст.

Дочь: Сухлаева (Карпова) Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Карпов Ефим Осипович

Кичигинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
21.01.1857 ст.
Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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