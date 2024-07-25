Параскева Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Аввакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1867

Сын: Плодистый Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
17.12.1869

Сын: Плодистый Даниил Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
26.01.1872

Сын: Плодистый Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
05.08.1874

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наталия Гавриловна

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
03.04.1883

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Савва (Савелий) Гаврилович

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Николай

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пантелеймон

Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович

Смерть
Неизвестно

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