Параскева Аввакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Плодистый Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Плодистый Даниил Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Плодистый Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Дочь: Наталия Гавриловна
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Савва (Савелий) Гаврилович
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Николай
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович
Сын: Пантелеймон
Отец ребёнка: Плодистый Гавриил Мартинович