Коробейникова Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Екатерина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Коробейников Ерофей Данилов

Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Коробейников Николай Данилов

Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Коробейников Конон Данилов

Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Коробейников Клемент Данилов

Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Коробейникова Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Смерть
Неизвестно
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