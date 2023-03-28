Коробейникова Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Коробейников Ерофей Данилов
Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Коробейников Николай Данилов
Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Коробейников Конон Данилов
Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Коробейников Клемент Данилов
Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Коробейникова Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Коробейников Данил Иванов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Смерть
Неизвестно