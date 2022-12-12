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Корниенко Ирина Ивановна
Корниенко Ирина Ивановна
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Место рождения
Прикумское
, Минераловодский, Ставропольский край
Дата рождения
14.10.1966
Пол
Женский
Отец
Корниенко Иван Федорович
1940 г.р.
Мать
Корниенко (Попова) Зинаида Яковлевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1966
Отец:
Корниенко Иван Федорович
Мать:
Корниенко Зинаида Яковлевна
Прикумское
, Минераловодский, Ставропольский край
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