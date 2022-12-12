Корниенко Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Ирина Ивановна

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Место рождения

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

14.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1966

Отец: Корниенко Иван Федорович

Мать: Корниенко Зинаида Яковлевна

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
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