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Пунина Мавра Феоктистовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

14.11.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пунин Федор Иванович

Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
14.11.1865
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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