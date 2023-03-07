Пунина Мавра Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти14.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пунин Федор Иванович
Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пунин Иван Ефимович
Смерть
14.11.1865