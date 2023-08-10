Осипова Мавра Ильина/Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Мавра Ильина/Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1872

Сын: Алин Патрикий Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1874

Дочь: Стефанида Михаилова

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Матрена Михаилова

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Рождение ребёнка
20.07.1878

Сын: Алин Илья Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Сын: Алин Феоктист Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1883 ст.

Дочь: Евфросиния Михаилова

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
мать Мавра Ильина
Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.

Сын: Алин Иоанн Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Алин Георгий Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алин Иаков Михаилов

Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Мавра Ильина!
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алин Михаил Ворлаамов

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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