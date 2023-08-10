Осипова Мавра Ильина/Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1872
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
11.11.1874
Дочь: Стефанида Михаилова
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Матрена Михаилова
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
20.07.1878
Сын: Алин Илья Михаилов
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
23.05.1883 ст.
Дочь: Евфросиния Михаилова
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
мать Мавра Ильина
Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.
Сын: Алин Иоанн Михаилов
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
18.04.1891
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алин Иаков Михаилов
Отец ребёнка: Алин Михаил Ворлаамов
Мавра Ильина!
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно