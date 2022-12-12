Чекалова (Соломина) Феодора Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Соломина) Феодора Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1910 ст.

Муж: Чекалов Максим Михайлович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1910 ст.

Сын: Чекалов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1913 ст.

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.

Сын: Чекалов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1918 ст.

Дочь: Вера Максимовна

Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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