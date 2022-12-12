Чекалова (Соломина) Феодора Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1910 ст.
Сын: Чекалов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1913 ст.
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.
Сын: Чекалов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1918 ст.
Дочь: Вера Максимовна
Отец ребёнка: Чекалов Максим Михайлович
Смерть
Неизвестно