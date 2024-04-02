Михайлов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.2013

Дочь: Михайлова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.2018

Сын: Михайлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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