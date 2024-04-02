Михайлов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.2013
Дочь: Михайлова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.2018
Сын: Михайлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности