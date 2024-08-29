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Иванов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Белова (Иванова) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Жукова (Иванова) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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