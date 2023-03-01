Трушков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушков Михаил Алексеевич

Мать: Трушкова Варвара Борисовна

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