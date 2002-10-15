Севастьянова (Банникова) Любовь
Место рождения
Дата рождения13.05.1947
Дата смерти15.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1947
Отец: Банников Павел
Мать: Банникова Анна
Бракосочетание
06.03.1966
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.2002