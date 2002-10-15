Севастьянова (Банникова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Банникова) Любовь

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

13.05.1947

Дата смерти

15.10.2002

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1947

Отец: Банников Павел

Мать: Банникова Анна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
06.03.1966

Муж: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
15.10.2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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