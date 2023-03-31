Брызгалов Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов Лев Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1831

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831

Отец: Брызгалов Иван

Мать: не указана

Дата рождения
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