Мусатов Павел Иванович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусатов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мусатов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапина (Мусатова) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Федот Павлович

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Бракосочетание
15.01.1897 ст.

Жена: не указана

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Поручители по жениху: уволенные в запасе армии рядовые села Камышинского Иван Ефимов Попов и Степан Петров Попов По невесте: того же села крестьяне Андрей Тимофеев Балабаев и Григорий Трофимов Леваше... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1898

Дочь: Мусатова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Мусатов Максим Павлович

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
По старому стилю: 11 августа 1904 г.
Рождение ребёнка
25.04.1912

Дочь: Мусатова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.11.1913

Дочь: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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