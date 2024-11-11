Мусатов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мусатов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапина (Мусатова) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
Бракосочетание
15.01.1897 ст.
Жена: не указана
Поручители по жениху: уволенные в запасе армии рядовые села Камышинского Иван Ефимов Попов и Степан Петров Попов По невесте: того же села крестьяне Андрей Тимофеев Балабаев и Григорий Трофимов Леваше... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1898
Дочь: Мусатова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
26.08.1904
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
По старому стилю: 11 августа 1904 г.
Рождение ребёнка
25.04.1912
Дочь: Мусатова Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
12.11.1913
Дочь: Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Мать ребёнка: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева
Смерть
Неизвестно