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Думнов Иван Иванович
Думнов Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1898
Пол
Мужской
Отец
Думнов Иван Спиридонович
1866 г.р.
Мать
Думнова (Архипова) Евдокия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898
Отец:
Думнов Иван Спиридонович
Мать:
Думнова Евдокия Андреевна
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