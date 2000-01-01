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Думнов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1898

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Евдокия Андреевна

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