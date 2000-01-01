Локерева (Шатилова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локерева (Шатилова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1991

Дочь: Рыжкова Ангелина Георгиевна

Отец ребёнка: Локерев Георгий Владимирович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.03.1994

Сын: Локерев Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Локерев Георгий Владимирович

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