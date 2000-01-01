Локерева (Шатилова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1991
Дочь: Рыжкова Ангелина Георгиевна
Отец ребёнка: Локерев Георгий Владимирович
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.03.1994
Сын: Локерев Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Локерев Георгий Владимирович
с Умет Волгогр обл Россия