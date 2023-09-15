Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
20.01.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1906 Брагина крестьянин Тимофей Михайлович Теребетова крестьянская девица Анна Трофимовна по жениху Брагина крестьянин Василий Андреевич по жениху Юхновщина крестьянин Т... Показать все
Смерть
После 1907