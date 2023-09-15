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Василий Андреевич

Место рождения

Брагино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Брагино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
20.01.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1906 Брагина крестьянин Тимофей Михайлович Теребетова крестьянская девица Анна Трофимовна по жениху Брагина крестьянин Василий Андреевич по жениху Юхновщина крестьянин Т... Показать все
Смерть
После 1907
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