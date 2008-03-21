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Садыкова Валерия Сергеевна
Садыкова Валерия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2008
Пол
Женский
Отец
Садыков Сергей Анатольевич
Мать
Садыкова Нинель Федоровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2008
Отец:
Садыков Сергей Анатольевич
Мать:
Садыкова Нинель Федоровна
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