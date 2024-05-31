Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/

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Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

08.03.1888

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888

Отец: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Мать: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
10.10.1909

Жена: Милантьева (Вдовушкина) Параскева (Прасковья)

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1913

Дочь: Голубкова (Милантьева) Надежда

Мать ребёнка: Милантьева (Вдовушкина) Параскева (Прасковья)

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1920

Дочь: (Мелантьева) Елена

Мать ребёнка: Милантьева (Вдовушкина) Параскева (Прасковья)

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
После 1918

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