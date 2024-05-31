Милантьев/Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев Герасим Нилантьев/Мелантьев/Нелантьев/
Место рождения
Дата рождения08.03.1888
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888
Бракосочетание
10.10.1909
Рождение ребёнка
02.09.1913
Дочь: Голубкова (Милантьева) Надежда
Мать ребёнка: Милантьева (Вдовушкина) Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
29.05.1920
Дочь: (Мелантьева) Елена
Мать ребёнка: Милантьева (Вдовушкина) Параскева (Прасковья)
Смерть
После 1918