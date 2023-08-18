Скрябин Гавриил (Ганка) Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Гавриил (Ганка) Родионов

Место рождения

дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Скрябин Родион (Родка) Андреев

Мать: не указана

дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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