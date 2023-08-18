Скрябин Гавриил (Ганка) Родионов
Место рождениядер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Скрябин Родион (Родка) Андреев
Мать: не указана
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678