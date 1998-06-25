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Меркулов Пётр Иванович

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

После 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1890

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.01.1929

Сын: Меркулов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Меркулова Арина Афанасьевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.07.1936

Сын: Меркулов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Меркулова Арина Афанасьевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Арина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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