Меркулов Пётр Иванович
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рожденияПосле 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1890
Отец: Меркулов Иван
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.01.1929
Мать ребёнка: Меркулова Арина Афанасьевна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
07.07.1936
Сын: Меркулов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Меркулова Арина Афанасьевна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно