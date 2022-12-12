Донюшкин Алексей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонюшкин Алексей Вячеславович

Донюшкин Алексей Вячеславович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.2016

Дочь: Донюшкина Кира Алексеевна

Мать ребёнка: Донюшкина Татьяна Борисовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.2018

Дочь: Донюшкина Влада Алексеевна

Мать ребёнка: Донюшкина Татьяна Борисовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донюшкина Татьяна Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close