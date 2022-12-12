Донюшкин Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.2016
Дочь: Донюшкина Кира Алексеевна
Мать ребёнка: Донюшкина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
21.09.2018
Дочь: Донюшкина Влада Алексеевна
Мать ребёнка: Донюшкина Татьяна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно