Гридасова (Лутова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова (Лутова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

16.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лутов Яков Лукич

Мать: Лутова Феодосья Спиридоновна

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Гридасов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Киселёва Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Гридасов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гридасова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
03.03.1942

Дочь: Спирина Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридасов Дмитрий Антонович

Смерть
16.09.2002
Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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