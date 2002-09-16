Гридасова (Лутова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти16.09.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лутов Яков Лукич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Киселёва Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Гридасов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гридасова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
03.03.1942
Дочь: Спирина Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гридасов Дмитрий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2002