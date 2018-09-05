Бессарабова (Сербина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабова (Сербина) Нина Петровна

Бессарабова (Сербина) Нина Петровна

avatar

Место рождения

Полтавка, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

05.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: Сербин Петр Гаврилович

Мать: Сербина Екатерина Григорьевна

Полтавка, Мартукский район, Актюбинская область
Образование
1950
окончила 2-х годичную школу медсестер в г. Актюбинск
Бракосочетание
19.12.1952

Муж: Бессарабов Григорий Степанович

Кемпирсай, Каргалинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессарабов Григорий Степанович

Кемпирсай, Каргалинский район, Актюбинская область
Место жительства
С 1955
п.Каинды - Киргизия - Чуйская область - Панфиловский район
Место жительства
С ?.09.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
05.09.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close