Бессарабова (Сербина) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти05.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Образование
1950
окончила 2-х годичную школу медсестер в г. Актюбинск
Бракосочетание
19.12.1952
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессарабов Григорий Степанович
Место жительства
С 1955
п.Каинды - Киргизия - Чуйская область - Панфиловский район
Место жительства
С ?.09.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
05.09.2018