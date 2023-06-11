Мырзагарай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурангул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мурзагареев Мамбаткул Мурзагареевич
Мать ребёнка: Назифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хосния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салиха Мурзагареевна
Мать ребёнка: Хосния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назифа
Смерть
1904