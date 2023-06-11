Мырзагарай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мырзагарай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурангул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сылыубика

Мать ребёнка: Назифа

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мурзагареев Мамбаткул Мурзагареевич

Мать ребёнка: Назифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хосния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдрахим

Мать ребёнка: Хосния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салиха Мурзагареевна

Мать ребёнка: Хосния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назифа

Смерть
1904
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