Кишко Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишко Александр Константинович

Кишко Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1993

Отец: Кишко Константин

Мать: Ольга Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close