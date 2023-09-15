Лебедев Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906
Крещение
06.10.1906
Щипачево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести