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Лебедев Сергей Фёдорович

Место рождения

Глебово, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.10.1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1906

Отец: Лебедев Феодор Александрович

Мать: Лебедева Параскева Стефановна (Андреевна)

Глебово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Крещение
06.10.1906
Щипачево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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