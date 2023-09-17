Николаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти09.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексеев Николай
Мать: Алексеева Матрена
Рождение ребёнка
01.08.1871
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
07.12.1872
Сын: Потап
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
22.03.1884
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Смерть
09.04.1886