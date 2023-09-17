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Николаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

09.04.1886

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

1871 г.р.
1872 г.р.
Около 1879 г.р.
1881 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексеев Николай

Мать: Алексеева Матрена

Рождение ребёнка
01.08.1871

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
07.12.1872

Сын: Потап

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
22.03.1884

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Смерть
09.04.1886
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