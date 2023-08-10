Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Федосья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
04.03.1785
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фёкла Семенова
Отец ребёнка: Семён Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Никитин
Смерть
Неизвестно