Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Федосья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Рождение ребёнка
04.03.1785

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фёкла Семенова

Отец ребёнка: Семён Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Никитин

Смерть
Неизвестно
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