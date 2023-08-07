Зайцева (Зайцева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Зайцева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцева Федор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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