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Некрасов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Некрасов Иван М.

Мать: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1857

Жена: Некрасова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
05.02.1858

Сын: Некрасов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1865

Сын: Некрасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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