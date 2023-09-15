Некрасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Некрасов Иван М.
Мать: Некрасова Марья Петрова
Бракосочетание
06.02.1857
Рождение ребёнка
05.02.1858
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
17.02.1865
Сын: Некрасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно