Дергунов Архип Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Архип Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Дергунов Сидор Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Дергунов Дмитрий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Дергунов Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.09.1854 ст.

Сын: Дергунов Федор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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