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Пустовойтенко Дмитрий Харитонович

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Место рождения

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Пустовойтенко Харитон Федосеевич

Мать: не указана

Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Между 1941 и 1943
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
?.01.1943

Жена: Меднова Евгения Андреевна

Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Меднова Евгения Андреевна

Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Осуждение
1943
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Около 1950
Романовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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