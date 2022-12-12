Пустовойтенко Дмитрий Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Пустовойтенко Харитон Федосеевич
Мать: не указана
Место жительства
Между 1941 и 1943
Бракосочетание
?.01.1943
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Меднова Евгения Андреевна
Осуждение
1943
Место жительства
Около 1950
Смерть
Неизвестно