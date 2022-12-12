Гришков Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.08.1939
Дата смерти23.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1963
Сын: Гришков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Ясикова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясикова Нина Николаевна
Смерть
23.03.1990