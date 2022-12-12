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Гришков Анатолий Александрович

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Место рождения

Комиссаровка, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

06.08.1939

Дата смерти

23.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Комиссаровка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.12.1963

Сын: Гришков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Ясикова Нина Николаевна

Томичи, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясикова Нина Николаевна

Смерть
23.03.1990
Томичи, Белогорский муниципальный район, Амурская область
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