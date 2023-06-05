Офицерова Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОфицерова Таисия Сергеевна

Офицерова Таисия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.?

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.?

Отец: Офицеров Сергей Владимирович

Мать: Яцко Нелля

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close